Bruma Portekiz'in 4 yıldız adayından biri

Galatasaray’ın gelecek vaat eden yıldızı Bruma, Portekiz futbolunda heyecan yaratmaya devam ediyor.

Portekiz basınında şu anda Avrupa liglerinde oynayan 4 genç lejyoner öne çıkarıldı. Bruma, bu sezon başından beri 28 resmi maçta 8 gol atıp, 8 asist yaptı. 21 yaşındaki oyuncunun, Bayern Münih’ten Renato Sanches, Barcelona’dan Andre Gomes ve Inter’den Joao Mario gibi önemli isimlerle beraber ülke futbolunun değeri olacağına dair analiz yapıldı.

SPORTİNG ALTYAPISI

Real Sociedad döneminden sonra Bruma’nın her geçen dönem Galatasaray’da geliştiği, yakından da Portekiz Milli Takımı’na gireceği kaydedildi. Bruma’nın; tıpkı Cristiano Ronaldo, Nani ve Quaresma gibi aynı süreçten geçip, Sporting altyapısından çıktığı vurgulandı.