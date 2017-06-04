Bruma resmen Liepzig'de

Galatasaray, Portekizli yıldızı Bruma için Almanya'da sezonu 2. bitiren RB Leipzig ile anlaştı.

BONUSLARLA 15 MİLYON EURO

Sarı Kırmızılılar, bu transfer için 12.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Bu rakam, Leipzig'in kazanacağı başarılara paralel olarak bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya çıkabilecek.

Sağlık kontrolünden geçen Bruma, kısa süre içinde kendisini resmen Leipzig'e bağlayacak resmi sözleşmenin altına imza atacak. Alman ekibinin sportif direktör Ralph Rangnick de, Bruma için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rangnick, Bruma'nın süratiyle kendilerine çok yararlı olacağının altını çizdi. Bundesliga'da geride kalan sezonu 2. basamakta bitiren Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.