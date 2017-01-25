Bruma Riekerink'e tepki gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek tur atlayan Galatsaray'da Portekizli oyuncu Bruma 65. dakikada kenara alınınca soyunma odasına gitmek isteyince Teknik Direktör Riekerink oyuncuyu durdurarak kulağına birşeyler söyledi.

Mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda başarılı olamayan Armindo Bruma , 65. dakikada hocası Jan Olde Riekerink tarafından kenara alındı.

Genç oyuncu oyundan alınmasının ardından doğrudan soyunma odasına yöneldi. Riekerink, oyuncunun bu hareketine tepki gösterdi ve kolundan tutup bir şeyler söyledi. Ardından Bruma'ya sarılan Riekerink, oyuncuyu kulübeye gönderdi.