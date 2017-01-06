Bruma: Tekif gelirse Galatasaray'la sözleşme uzatırım

Portekizli futbolcu Armindo Bruma Galatasaray'ın devre arası kampında gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM

"Türkiye'de yaşanan olaylara üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Tüm desteğim ve dualarım Türk halkıyla. Yeni bir döneme başladık. İkinci yarı zor bir maçla başlayacak. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu günleri iyi değerlendirip ilk maçımıza hazır olmak istiyoruz."

YASİN'LE PROBLEMİM YOK

"Alanyaspor maçında biraz bencillik yapmış olabilirm. Ben Yasin'i çok seviyorum, o beni seviyor, aramızda iyi bir ilişki var. Benim de golüm olsun istiyordum o maçta, gol atma isteğimden kaynaklandı. Ona yaptığım asistler var sonrasında. Bireysel anlamda Yasin Öztekin ile aramda hiçbir sorun yok.

Kulüp ile menbajerim arasında bir görüşme gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde oturup konuşulacak. Kontrat şartları beni mutlu ederse uzatmaktan yana bir sıkıntım olmaz. "

TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM

"Galatasaray'da çok mutluyum. Sezon başındaki basın toplantısında da belirtmiştim. Avrupa'dan ilgilerin olması insanın ruhunu okşuyor. Galatasaray'da 1 yıllık daha kontratım var. Galatasaray sözleşme teklif ederse seve seve kalırım. Eğer, dışarıdan bir teklif varsa ve Galatasaray bu teklifi beğenirse oturup düşünürüz."