Bruma'dan Tudor ve transfer açıklaması

Tudor tarafından Kasımpaşa maçının 17. dakikasında oyundan alınan Bruma ve menajeri Catia Balde, Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu.

'Antrenmana katılmadı' dedikoduları hakkında konuşan Bruma, ''Bu bilgiler yanlış, tüm antrenmanlara katıldığımı garanti edebilirim. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve görevlerimden kaçmam. Bunlar yanlış bilgi ve nereden çıkıyor bilmiyorum'' dedi.

''HOCAYLA ARAMDAKİLER ÖZEL''

Tudor için de konuşan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, ''Yorum yapmayacağım. Hocayla olan aramızda özel olarak kalacak. O, kendisi için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de kendim için en iyisini yapıyorum. Çünkü bu bizim görevimiz. Daha fazla bir şey söyleyemem'' sözlerini kullandı.

''TEKLİFLER VAR''

Bruma'nın menajeri Catia Balde ise ''Kasımpaşa maçında Bruma, teknik direktörü ile kısa bir tartışma yaşadı ve 17. dakikada oyundan alındı. Ama aralarındaki problem çözüldü. Bruma, takım ile birlikte antrenmanlara katılıyor'' şeklinde konuştu.

Genç yıldızın Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Balde, ''Pazartesi tekrar İstanbul'a geldim. Sözleşme uzatmak için de teklifler var, ayrılması için gelen teklifler de var. Konuşmalarımız profesyonel bir şekilde devam ediyor'' dedi.