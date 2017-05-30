Bruma'nın menajeri transferi açıkladı

Galatasaray ile RB Leipzig ile uzun süredir süren görüşmeler sonrasında anlaşmanın sağlandığı, Bruma'nın menajeri Catio Balde tarafından açıklandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI ANCAK RESMİ DEĞİL

Portekiz'de konuşan Catio Balde, iki kulübün anlaştığını söylerken, "İki kulüp arasında anlaşma sağlandı, Bruma sezonun son maçına çıkacak. Kulüpler transferi resmileştirmek için görüşüyor, bu tarz transferlerde sağduyulu olmak her zaman gereklidir" ifadelerini kullandı.

Catio Balde, Almanya'da oynamanın Bruma'nın kariyeri için de doğru bir hamle olacağını söylerken, "Alman Ligi'nde oynamak, Bruma'nın yeni bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

18 MİLYON EURO

Portekiz’in önemli gazetelerinden Record’da yer alan habere göre Alman ekibi Galatasaray’ın talep ettiği 18 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Record, anlaşmaya göre Sporting’in de transferden 1.7 milyon euro kazanacağını yazdı.

Bruma’nın önümüzdeki hafta Leipzig’le anlaşmak üzere sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Genç oyuncunun Bundesliga ekibiyle 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı belirtilirken yıllık 6.6 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray Eski Yöneticisi Cem Kınay, "Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e Bruma'yı sattı. Ücretini bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde yönetim bu transferi resmen açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.