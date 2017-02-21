Bruma'nın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Galatasaray’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Igor Tudor’un sarı kırmızılı takımla çıkacağı ilk maç olan Rize deplasmanı öncesi Bruma krizi yaşanmıştı.

Portekizli futbolcunun Tudor tarafından kadroya alınmadığı düşünülmüş, 1-1’lik beraberliğin ardından ise Tudor bu bu nedenle eleştirilmişti. Ancak olayın perde arkasında bambaşka bir durum var...

TUDOR'U DİNLEMEYİNCE...

Hürriyet'in haberine göre; Cuma günü yaşanan kriz şöyle gelişti... Son taktik idmanda as takımda oynayan Bruma’dan hocası savunma oyuncularına yardım etmesini ister. Ancak Portekizli art arda iki pozisyonda bunu yapmaz. Bunun üzerine Tudor, Bruma’yı yedek takıma gönderir.

RİZE'YE GELMEK İSTEMİYORUM

Bruma bu andan sonra idman maçında koşmaz ve olduğu yerde durur. Tüm takımın şaşkın bakışları altında Bruma bu tavrını sürdürür. Öğrencisinin yanına giden Tudor “Neyin var” diye sorar. Bruma ise Tudor’a, “Mutsuzum. Rize’ye gelmek istemiyorum” yanıtı verir. Tudor şaşırır ve antrenman bitimi Bruma’yı odasına çağırır.

SENSİZ GİTMEK İSTEMİYORUM

Tudor bu kez Bruma’ya, “Rize’ye sensiz gitmek istemiyorum. Bu bizim için çok önemli bir maç” der. Ancak Bruma “Gelmiyorum, oynamayacağım. Canım sıkkın” yanıtı verir.

Tudor, son kez “Otobüste seni bekliyorum. Sensiz gitmek istemiyorum” diyerek odadan ayrılır. Ancak Bruma buna rağmen otobüse binmez.