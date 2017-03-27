Bruma'nın neden sakatlandığı açıklandı

Sezonun en flaş ismi olarak dikkat çeken Bruma'dan üzücü bir haber geldi. Portekiz U21 takımının Norveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren ve daha sonra kadrodan çıkarılmak zorunda kalan 22 yaşındaki futbolcu yarın İstanbul'a gelerek Galatasaray'a katılacak.

KAS AĞRISI YAŞADI

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bruma'nın kas ağrısı yaşadığı ve bu nedenle de sakatlandığı ifade edildi. Soluğu yarın İstanbul'da alacak olan yıldız oyuncuyla sarı-kırmızılı takımın sağlık heyeti yakından ilgilenecek.

SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU

Bruma'yı sezonun ilk yarısında gol attığı Adana'ya karşı oynatmak için elinden geleni yapacak olan sağlık heyeti, öncelikli olarak oyuncunun Portekiz'de yaşadığı sakatlığı inceleyecek.

Galatasarayda, durumu belirsizliğini koruyan Bruma dışında hiçbir sakat oyuncu bulunmaması teknik heyeti sevindiriyor.