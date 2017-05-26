Bruma'ya 11 milyon euro veren Alman kulübü

Sarı kırmızılıların 1 aydır sözleşme yenilemek için görüştüğü Bruma transferinin perde arkasında önemli ve sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’ın kontratını uzatmak istediği Portekizli oyuncu Bruma için Leipzig Kulübü, 11 milyon Euro'luk teklifle masaya oturdu.

Leipzig Kulübü idarecileri, Stockholm’den dönen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile Bruma transferi için masaya oturdu.

11 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Redbull Leipzig ilk etapta Galatasaray’a Bruma için “10 milyon Euro artı bonuslar (11 milyon euro)” şeklinde bir teklif sundu. Galatasaray Kulübü ise Alman ekibine “15 milyon Euro'dan aşağı vermeyiz” yanıtını iletti.

YERİNE YOUNES ALINACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Bruma’nın ayrılmak istemesi üzerine yerine futbolcu bakmaya başladı bile.

Sarı-kırmızılıların Lübnan asıllı Alman futbolcu Amin Younes transferi için yoğun çaba harcadığı ve temasların tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.

Teknik Direktör Igor Tudor’un listesinde ilk sıralarda yer alan yetenekli futbolcunun bonservisinin 6-7 milyon civarında olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın ise 4 milyon euroya bu işi bitirmeye çalıştığı bildirildi.