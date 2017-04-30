Bruma'ya Ada'dan iki takım talip oldu

Galatasaray'ın Portekizli kanat oyuncusu Bruma, Premier Lig takımlarının gözdesi oldu.

LEİCESTER VE SOUTHAMPTON İSTİYOR

İsmi uzun bir süre Tottenham ile anılan Bruma için şimdi de Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City ve Southampton'ın devreye girdiği belirtildi.

Bruma'nın haklarına sahip olan menajerlik şirketinin menajeri İbrahim Polat, İngiltere Premier Lig ekipleri Southampton ve Leicester City'nin Bruma ile ilgilendiğini, Tottenham'ın ise genç yıldızla ilgilenmediğini açıkladı.

''TOTTENHAM İLE KONUŞMADIK''

ESPN'e konuşan Polat, yaptığı açıklamada ''Tottenham ile konuşmadık. Southampton ve Leicester City'nin Bruma ile ilgisi var. Bruma'nın Premier Lig'de oynama isteği var, önümüzdeki aylarda konuşmalar devam edecek. Mayıs ayında futbolcunun geleceği belli olacaktır'' şeklinde konuştu.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

22 yaşındaki Portekizli yıldız, Tudor'un teknik direktör olmasından sonra Galatasaray'da sadece bir gol kaydedebildi.

Bruma'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Galatasaray yönetimi, Bruma ile sezon sonuna kadar masaya oturmama kararı almıştı. Genç yıldızın, sözleşmesi yenilenmemesi halinde bedavaya gitme durumu da bulunuyor.