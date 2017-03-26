Bruma'ya İngiltere'den teklif var

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma için sürpriz bir transfer girişimi yaşandı.

24 takımlı Championship Ligi'nde 16. sırada yer alan Wolverhampton, şu an Portekiz Ümit Milli Takımı'nda yer alan Bruma'yı radarına aldı.

BOŞALAN YERİ BRUMA'YLA DOLDURACAK

İngiliz takımının en pahalı oyuncusu olan Helder Costa'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Portekizli futbolcunun yerini yine bir Portekizli olan Bruma ile doldurmak istedikleri belirtildi.

Wolverhampton, Helder Costa'yı geçen sezon Benfica'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

TOTTENHAM DA İLGİLENİYOR

Bruma ile ayrıca Premier Lig'in güçlü ekibi Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor. Bruma'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.