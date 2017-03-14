Bruma'ya Portekiz'den milli davet

Prosedür gereği milli takım kadroları resmen açıklanmadan önce kulüplere bilgi faksı gönderilmesi gerekiyor. Portekiz Federasyonu'nun da prosedüre uygun olarak Galatasaray'a bilgilendirme yaptığı bildiriliyor.

Bu şartlarda Portekiz Milli Takımı'nın cuma günü açıklanması beklenen kadrosunda Bruma'nın da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk kez A Milli olacak olan Bruma, Cristiano Ronaldo, Quaresma ve Nani gibi yıldızlarla birlikte oynama şansına sahip olacak.

İLK KEZ MİLLİ OLACAK

Bruma'nın milli takımdan davet alması Galatasaray'ı cephesini hayli sevindirdi. Yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı formasıyla vitrine çıkacak olması piyasa değerini yükselteceği olası bir satış halinde Cim Bom'un kasasına yüklü bir miktar girmesini sağlayacak.

Bruma'nın Galatasaray ile Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 25 Mart'ta Macaristan ile karşılaşacak olan Portekiz, grupta lider İsviçre'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.