Bruno Alves Glasgow Rangers'ta

35 yaşındaki Portekizli, önümüzdeki sezon İskoçya'da forma giyecek.

2013'te geldiği Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Bruno Alves, İskoçya'nın en köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'a transfer oldu.

GLASGOW'A İMZA ATIYOR

35 yaşındaki Portekizli savunmacı, geçen sezon İtalya'da Cagliari formasıyla tamamı ilk 11'de olmak üzere 36 Serie A maçına çıkmıştı.

Portekiz Milli Takımı'nın Güney Kıbrıs ve Letonya maçları kadrosunda yer alan Bruno Alves, daha sonra da Konfederasyon Kupası'nda mücadele edecek. Bruno Alves'in milli maçlar öncesi Glasgow Rangers için sağlık kontrolundan geçip bir sorun çıkmazsa imza atacağı belirtildi.

Glasgow Rangers'ın 54 İskoçya Ligi, 33 İskoçya Kupası ve 27 İskoçya Lig Kupası şampiyonluğu bulunuyor