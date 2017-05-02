Bu pozisyona kırmızı kart çıkmadı

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta, Bursasporlu Faty ile Galatasaraylı Ahmet Çalık arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.
Ayağını fazla kaldıran Bursasporlu Faty, Ahmet Çalık'ın suratına vurdu. Acı içinde yerde kalan G.Saraylı stoper tedavisinin ardından oyuna devam edebildi. Hakem Faty'e sarı gösterirken, kırmızı bekleyen G.Saraylı futbolcular Halis Özkahya'ya itiraz ettiler.
AHMET ÇALIK'A DİKİŞ ATILDI
Faty'nin darbesi sonrasında dudağının üst kısmında yırtık oluşan Ahmet Çalık'a ilk müdahale sahada yapıldı.
(Ahmet Çalık'ın maç sonu paylaştığı fotoğraf)
Genç stoperin dudağının üstüne zımba şeklinde dikişler atıldı.