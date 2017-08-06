Bucaspor Batuhan İşçiler'i kiraladı

Başkan Ahmet Doğan, Emre Özkan'ın affedilmesiyle sol bekte alternatif sayısının 3'e çıktığını belirterek, "Batuhan 1 sezon Adana Demirspor'da oynayacak. Bu süreçte iyi bir gelişim gösterip, gelecekte Bucaspor'a daha önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.

BENİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Filiz lisansını Çambidibigücü'nde alan Batuhan, 2007'de amatör olarak geldiği sarı lacivertli kulüpte 2012 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Geçen sezonu da Kastamonuspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor benim için büyük fırsat. TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.