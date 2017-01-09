Bucasporlu minikler kazayı ucuz atlattı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Muslera'nın çok şanslı olduğunu çünkü derbide 45 dakika oynayabildiğini söyledi.

Trabzonspor yönetimi, bordo-mavili takımın eski futbolcusu Fatih Tekke ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu

İtalyan futbolcu Riccardo Orsolini'nin, Seria B'de oynanan bir karşılaşmada yaptığı hareket rakibinin başını döndürdü.

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

4 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

5 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

6 Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı Göztepe, Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

7 Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu alt yapıya davet etti Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.

8 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

9 İsmail Kartal: Gökhan para için camiasız kaldı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı bırakıp Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e gönderme yaptı.