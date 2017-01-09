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Bucasporlu minikler kazayı ucuz atlattı

Bucaspor Futbol Akademisi'ndeki futbolcuları taşıyan otobüs şarampole devrildi. Ufak sıyırıklar dışında kazada yaralanan olmadı.

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Tüm yurdu etkisi altına alan sert kış koşulları, İzmir'de de hayatı olumsuz etkilerken, Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüsün Ayrancılar'da yaptığı kaza yürekleri ağızlara getirdi.

SIYRIKLARLA ATLATTILAR

Antrenman için Buca'dan hareket eden minik futbolcuların bindiği otobüs, saat 10.00 sıralarında Torbalı yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp  şarampole devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlatması rahatlattı.

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