Buffon bırakacağı tarihi açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen 39 yaşındaki Gianluigi Buffon, kariyerine son vereceği tarihi açıkladı.

BENİM İÇİN DURMA ZAMANI

Sky Sport'a konuşan tecrübeli file bekçisi, "2018 Dünya Kupası'ndan sonra yüzde 99.9 futbolu bırakacağım. Önümüzdeki sezon çok yoğun olacak daha sonra benim için durma zamanı" ifadelerini kullandı.

TEK ŞART ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus Başkanı'yla da konuyu görüşen Buffon, "Yalnızca Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa bir sezon daha oynayabilirim" diyerek futbola devam etmesini sağlayacak tek olasılığı da açıklamış oldu.