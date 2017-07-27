Buffon: Bu sezon bırakabilirim

Juventus efsanesi Gianluigi Buffon, bu sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıkladı.

BU BENİM SON SEZONUM OLABİLİR

"Bu benim son sezonum olabilir ve bunun için gerçekten heyecanlıyım." sözleriyle konuşmasına başlayan Gigi Buffon, "Bu sezon özel şeyler yapmak ve kazanmak istiyorum. Bir yere gittiğinizde ve bunun sizin için son olduğunu düşündüğünüzde, gerçekten yaşadıklarınıza şükrediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM

İtalyan eldiven, bu sezonun kendisi için özel olacağını belirterek, "Daha önce göstermediğim kadar iyi performans göstermek istiyorum. Juve'nin tekrar başarılı olmasını ve daha önceki başarılarını da geride bırakmasını arzuluyorum. Şampiyonlar Ligi beni her zaman motive ediyor ve farklı duygular yaşatıyor. Fakat, bu sezon kazanalım ya da kazanmayalım bu benim düşüncemi değiştirmeyecek." dedi.

İtalyan efsane, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakabileceğini belirterek sözlerini noktaladı.