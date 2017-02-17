Buffon'dan Tudor'a büyük övgü

Hem İtalya Milli Takımı'nda hem de Juventus'ta gösterdiği başarılı performansla efsane olan Buffon, eski takım arkadaşı Tudor'un Galatasaray'ın hocası olmasını yorumladı.

TUDOR'A BÜYÜK ÖVGÜ

beIN Sports'a verdiği röportajda Tudor'un Galatasaray'a transferi yorumlayan Buffon; "Igor mükemmel bir oyuncu. Çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar, fizik olarak mükemmeldi. Büyük bir karaktere sahip. Bizim takım zincirimizin en önemli parçalarından biriydi. Şanssızdı, çok sakatlandı. Sakatlanmasa uzun ve mükemmel bir kariyeri olurdu." dedi.

(Tudor'un Juventus yıllarından bir fotoğraf)

'ONA ŞANS DİLİYORUM'

İtalyan kaleci Buffon; "Ona büyük bir mesajım var. Bizim Igor'a çok büyük bir şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmek için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Bütün Juventus kulübü senin arkanda" diyerek sözlerini noktaladı.