Buffon'un devam etmek için tek şartı var

Gianluigi Buffon, FIFA 2017 Yılın En İyileri'nde hem yılın en iyi kalecisi seçildi hem de doğal olarak yılın 11'ine girdi.

BIRAKMA TARİHİNİ AÇIKLADI

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un yıldız kalecisi, ödül töreninde yaptığı konuşmada FIFA 2018 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakma kararını açıklarken devam etmesi için tek bir olasılık olduğunu belirtti.

Buffon, "Şu anda son sezonumu oynuyorum. Bu kararımdan kesinlikle eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez veya elde ettiklerimden bir şey götürmez. Bir yıl daha devam etmem için tek bir olasılık var; o da bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için 2018-19'da da oynarım" diye konuştu