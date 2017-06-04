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Buffon'un kabusu Ronaldo

Yaşayan efsane Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla golü Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'dan yedi.

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Buffon'un kabusu Ronaldo

Finalde attığı iki golle takımına kupayı getiren Cristiano Ronaldo, kariyerinde 600 gole ulaşması ve gol krallığını kazanmasının yanında rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

BUFFON'UN KABUSU RONALDO

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un koruduğu kaleye attığı iki golle deneyimli kaleciye karşı gol sayısını 7'ye yükselten Portekizli yıldız, Buffon'a Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Thomas Müller, Diego Tristan ve Didier Drogba, Buffon'a Şampiyonlar Ligi'nde attıkları 6 golle bu alanda zirveyi elinde bulunduruyordu.

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