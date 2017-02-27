Bülent Uygun: Daha iyiye gidiyoruz

Teknik direktör Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ve şehrin kalitesine güvendiğini, ligde kalacaklarına olan inancının arttığını söyledi.

FUTBOLCULARIMIN MORALİ YÜKSELİYOR

Gaziantepspor'un son haftalarda topladığı puanlar öncesinde, üst üste maç kaybeden bir takım görüntüsü verdiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Kendinizden pay biçin, üst üste yenilince ister istemez öz güveniniz zedelenir, korkak hareket etmeye başlarsınız. Biz de o yüzden, geldiğimiz günden bu yana üzerimizdeki kötü havayı atmaya çalışıyoruz. Bu iş öyle kolay olmuyor. Biraz zaman gerekiyor. Şu an hem taktik hem de felsefe olarak bu işe çok yoğun mesai harcıyoruz. İnşallah kısa zamanda galibiyeti alışkanlık haline getireceğiz. Geldiğim zamana göre futbolcularımın morali çok daha iyi. Her geçen gün futbolcularımın morali yükseliyor."