Bülent Uygun: N'Diaye giderse üzülürüz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, başkent ekibinde çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

N'DİAYE GİDERSE ÜZÜLÜRÜZ

Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getiren teknik direktör Uygun, "Badou Ndiaye çok önemli ve çok da özel bir futbolcu. Bize çok büyük katkı sağlayan bir futbolcu. Gitmesi bizim adımıza üzüntü verici olur ama alan takım içinde mükemmel bir iş olur." ifadesini kullandı.

Uygun, Ndiaye'nin 3 pozisyonda birden oynayabildiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Biz hocalar maç izleme fırsatı bulamıyoruz. İzleyemediğimiz zaman da bunun sonucunda istediğimiz tarzdaki oyuncular, daha çok Türkiye'de menajerler vasıtasıyla transfer ediliyor. Osmanlıspor'daki kurumsallığın içindeki futbolcu izleme ekibinin bir başarısıdır ki hocaların bulamadığını onlar bulmuş. Ndiaye bunların en başında geliyor. Çok önemli ve çok da özel bir futbolcu. Gol atabiliyor, pres yapıyor, top kapıyor ve oyunu kuruyor." Futbolculara yapılan transfer tekliflerinin oyuncunun performansına etki ettiğine dikkati çeken Uygun, "Kulüp yararına olacaksa tamam. Yeri nasıl doldurulur? Takımdaki diğer arkadaşlarımıza da aynı özellikleri kazandırmaya, futbolcuların takım ruhu ile hareket etmesini sağlamaya çalışacağız. Ndiaye kalırsa çok büyük katkı sağlayacağı da aşikar." diye görüş belirtti.