Bülent Uygun Osmanlıspor'a imzayı attı

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Başkent ekibi, uzun süren teknik diretör arayışının ardından prensip anlaşmasına vardığı Bülent Uygun'la resmi sözleşme imzaladı.

ŞART SUNMADAN KABUL ETTİ

Uygun, Osmanlıspor'dan teklif geldiği zaman herhangi bir şart gözetmeksizin görevi kabul ettiğini belirterek, "Açıkçası ben burayla anlaşma yaparken bu heyecanı duyduğum için herhangi bir şart veya unsur gözetmeksizin teknik direktörlük görevini kabul ettim. Mevlana'nın sözünde olduğu gibi 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım!' Dünkü başarılar gerçekten bizim tarihimizde çok önemli yeri olmasıyla birlikte bugünden itibaren yeni tarihi başarılar elde etmek için çok büyük bir istekle çalışacağız. Gerek yeteneklerimizle bizim kendi antrenman bilimimizi de içine katarak futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz ve taraftarımızla destansı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz inşallah en kısa zamanda da Osmanlıspor'u sevenleri mutlu edecek, hayal ettiğimiz başarıları elde edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ÇOK TRANSFER YAPILMASINA KARŞIYIM

İmza töreninde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uygun, "Nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz" sorusuna Şu cevabı verdi: "Şimdi malum kadro yapımız itibariyle 30 kişilik bir oyuncu grubuna sahibiz. Dolayısıyla bu ekibin içerisindeki birbirinden kaliteli futbolcular var. Bazıları uyum sorunu yaşamıştır, bazıları istediği performansı sergileyememiştir. Hepsi ile tek tek ilgilenerek, kapmlarda onlara gereken şansı vererek, onların gösterdikleri potansiyele bakıp ona göre bir transfer politikası belirleyeceğiz. Sistemi ve takım kurgusunu bozmamak adına çok transfer yapılmasına karşıyım. Sadece gelecekle ilgili takımımıza 2 veya 3 tane transfer yapılması tarafındayım"