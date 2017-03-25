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Bülent Uygun: Planlarımız Osmanlıspor'u yenmek üzerine

Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, 26. haftada deplasmandaki Osmanlıspor maçında 3 puan hesapları yaptıklarını söyledi.

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Bülent Uygun: Planlarımız Osmanlıspor'u yenmek üzerine

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki her maçın final  havasında olduğunu dile getirdi.

Her maça galibiyet hedefiyle çıkacaklarını anlatan Uygun, bu anlamda  zorlu bir maçın daha kendilerini beklediğini vurguladı.

İYİ BİR HAVA YAKALADIK

Teknik direktör değişikliğine giden Osmanlıspor'un ligin önemli  takımlarından olduğunu ifade eden Uygun, "Şu an tüm hesaplarımız Osmanlıspor'dan  3 puan almak üzerine kurulu. İyi bir hava yakaladık. İnşallah bunu sürdüreceğiz."  diye konuştu.

Lige verilen arada yaptıkları çalışmaların verimli olduğunu belirten  Uygun, sezon sonunda takımı kümede tutarak mutlu sona ulaşmak istediklerini  kaydetti.

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