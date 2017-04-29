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Neymar rezil oldu

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Ağır sıklet boksörleri Joshua ve Klitschko'nun nakavtları

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Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim

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Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

1 Bundesliga'da Bayern Münih bitime 3 hafta kala şampiyon Deplasmanda Wolfsburg'u 6-0 yenen Bavyera ekibi, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2 Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı.

3 Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu Yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Kadri Dalkıran, MMA'da dünya şampiyonu olarak tüm gençlere örnek oldu.

4 İngiliz basınına göre Manga Galatasaray'da İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cardiffli stoper Manga'nın Galatasaray ile anlaştığını yazdı.

5 Fenerbahçe'den Gomis atağı Van Persie'nin yerine tecrübeli bir golcü almayı planlayan F.Bahçe yönetimi, Aslan lakaplı forvet Gomis için girişimlere başladı.

6 Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim Gelecek sezon için şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım, "Bazı yüzsüzlerin karşısına şampiyon Fenerbahçeli olarak çıkacağım" dedi.

7 Selçuk İnan kapıları tekmeledi Son dakikada yedikleri golle Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da kaptanı Selçuk İnan, soyunma odasına giderken kapıları tekmeledi.

8 Van der Wiel yine kayıplarda Advocaat tarafından derbi kadrosuna alınmayan Van der Wiel'in çarşamba gününden bu yana kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

9 Adnan Öztürk başkanlığa adaylığını açıkladı Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, 2018'de yapılacak seçimde başkanlığa aday olacağını açıkladı.