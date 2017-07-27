Burak Eşlik Trabzonspor'da

Trabzonspor Medical Park, yavaş başladığı transfer döneminde hızı iyice arttırdı ve bir isimle daha anlaşma sağladı.

G.SARAY İSTEMİŞTİ TRABZON ALDI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank’la anlaşan ancak sonradan okul hayatına devam etmek istediği için ABD’de kalan Burak Eşlik, Trabzonspor’un yolunu tuttu. Eşlik ile bu sezon Pertevniyal’in de ilgilendiği iddia ediliyordu.

23 yaşındaki oyuncu SIU Edwardsville üniversitesi ile geçtiğimiz sezon ortalama 32 dakika süre alarak 13.4 sayı, 2.3 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.