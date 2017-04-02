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Burak iki gol attı Beijing Guoan kazandı

Beijing Guoan, Burak Yılmaz'ın iki gol attığı maçta Shanghai Shenhua'yı 2-1 mağlup etti.

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Burak iki gol attı Beijing Guoan kazandı

Milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, sahasında Carlos Tevez'in formasını giydiği Shanghai Shenhua'yı 2-1 mağlup etti.

İKİ GOL DE BURAK'TAN GELDİ

Çin Süper Ligi'nin 3. haftasında Beijing Guoan, sahasında ağırladığı Shanghai Shenhua'yı Burak Yılmaz'ın 37. ve 87. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golü ise 40. dakikada Yunding Cao'dan geldi.

3. haftası oynanan Çin Süper Ligi'nde 4 gol atan Beijing Guoan'ın golleri milli yıldızımızdan geldi.

Beijing Guoan bu sonuçla puanını 4'e çıkartırken, Shenhua ise 4 puanda kaldı. 

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