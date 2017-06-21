Burak Yılmaz: Ahmet Nur Çebi'ye çok kırıldım

Futbol hayatını Çin'de sürdüren milli yıldız Burak Yılmaz'in temsilcisi Ogan Tarhan, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programına katıldı.

Tarhan Burak'ın, "Kendisini tanımıyorum" diyen Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'ye çok kırgın olduğunu söyledi.

İşte Tarhan'ın sözleri:

AÇIKLAMA YAPMALI

“Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından son derece üzgünüz. Bizi ziyadesiyle üzen bir konu. Kendisiyle de görüştüm biraz önce. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından son derece üzgünüz. Hala kendisinden bir şey bekliyoruz bu konunun düzeltilmesi adına. Milli takım golcüsünün böyle bir olay ile karşılaşması gerçekten çok üzücü ve böyle bir konuya karşı birilerinin çıkıp bir şeyler söylemesini beklerdim.”





ÇOK KIRGINIM

“Sayın Fikret Orman’a teşekkür ediyoruz yaptığı açıklamalar hakkında ama Ahmet Nur Çebi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Burak ile yayından öncede konuştum. Çok üzgün olduğunu söyledi. Kendisinin de bir şeyler söyleyebileceğini iletti. Ama ben bunun doğru olmadığını söyledim kendisine. Her gün bir şeyler ekleniyor bu konunun üzerine. Burak’ta bana, ‘Ağabey lütfen çok üzgün olduğumu ve kırgın olduğumu söyle bu durum hakkında’ dedi.”