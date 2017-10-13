Burak Yılmaz Akhisar'ı boş geçmiyor

Süper Ligin 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer için önemli bir viraj olan müsabakada, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en büyük kozlarından biri, Burak Yılmaz olacak.

Ligde 7 golle gol krallığı yarışında ön sıralarda bulunan oyuncu forma giymesi halinde ise Trabzonspor ile 100. maçına çıkacak.

GOLLERİ G.SARAY'LA ATTI

Sezon başında Trabzonspor'a yeniden dönen Burak Yılmaz'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı ise boşu bulunmuyor.

Ege temsilcisine karşı forma giydiği 6 maçın 5'nde 8 gol atma başarısı gösteren oyuncu kariyerinde ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı Trabzonspor formasıyla ilk kez karşılaşacak. Golcü oyuncu Akhisarspor'a karşı attığı golleri ise Galatasaray forması altında attı.