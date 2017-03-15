A Milli Takım'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, operasyon geçirdi.
FITIK AMELİYATI OLDU
Kasığındaki rahatsızlık nedeniyle Almanya'ya kontrole giden Burak Yılmaz'a "fıtık" teşhisi kondu.
Yıldız futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Operasyon geçiren Burak Yılmaz, yarın ya da cuma günü İstanbul'a gelecek.
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Golcü futbolcu, A Milli Takım'ın 24 Mart'ta oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Finalandiya maçında ve 27 Mart'taki Moldova ile yapılacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İkinci haftası geride kalan Çin Ligi'nde ise 3. hafta maçları 1 nisan tarihinde oynanacak.