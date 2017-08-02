Burak Yılmaz Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti

50. yılında güçlü kadro kurma hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katıyor.
TRABZONSPOR'LA SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Galatasaray'dan Çin'e transfer olan Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor'a dönmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip bir süredir çalıştığı Burak Yılmaz transferinde mutlu sonra ulaştı.
Başkan Muhharrem Usta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a imza atacağını belirtmesinin ardından milli golcü Çin ekibi Beijing Guoan'la olan sözleşmesini feshetti.
Burak Yılmaz'ın bu akşam Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı törenlere katılması bekleniyor. Öte yandan Burak'ın birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.