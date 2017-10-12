Burak Yılmaz dalya diyecek

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’un sahasında Akhisarspor ile oynanacağı karşılaşma Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyor.

Bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-10 sezonunun devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4. sezonunu geçiren Burak, Akhisarspor maçında görev yapması halinde Trabzonspor’da ‘dalya’ diyecek.

99 MAÇTA 65 GOL ATTI

Bordo mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu, Trabzonspor’da şu ana dek lig, kupa ve Avrupa maçları dahil olmak üzere 99 maçta sahada yer aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda toplamda 65 gol kaydeden Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda bordo mavili takımla ligde attığı 32 golle bir de gol krallığı yaşadı. Deneyimli golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 6 lig maçında 7 gol kaydederek gol krallığında da iddialı konumda yer aldı.