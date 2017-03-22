Burak Yılmaz'ın kararı Fatih Terim'i kızdırdı

2018 Dünya Kupasına katılmak için grupta çıkacağı her maç Türkiye A Milli Takımı için ‘final’ niteliği taşırken Finlandiya maçı öncesinde Burak Yılmaz’ın ameliyatından Fatih Terim ve teknik ekibin haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Çin Ligi'nde Beijing Gouan forması ile gollerini atmaya başlayan Burak Yılmaz, A Millilerin en önemli gol silahlarından biriydi.

Ancak Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta geçirdiği fıtık ameliyatı nedeniyle kadroya davet edilemedi.

AMELİYATTAN SONRA HABERİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takım içinde konuşulan önemli bir detay ise Burak Yılmaz’ın geçireceği bu operasyon hakkında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve A Milli Takımı teknik heyetine haber vermediği öğrenildi.

Milli takım arası öncesinde Almanya’ya giderek bıçak altına yatan Burak’ın kasığındaki fıtık nedeniyle geçirdiği ameliyattan teknik heyetin operasyonun ardından bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.