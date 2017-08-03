Burak Yılmaz İstanbul'da

İstanbul'a gelen Burak Yılmaz'ı havaalanında bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı.
BURAK YILMAZ'I TARAFTARLAR KARŞILADI
Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.
Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.
Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.