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Burak Yılmaz İstanbul'da

Trabzonspor'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, İstanbul'a geldi.

Burak Yılmaz İstanbul'da
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İstanbul'a gelen Burak Yılmaz'ı havaalanında bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı.

BURAK YILMAZ'I TARAFTARLAR KARŞILADI

Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.

Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

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