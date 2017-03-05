Çin Süper Lig'de Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının Guangzhou Evergrande'ye 2-1 yenildiği ilk hafta maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak sezona golle başladı.
Ligin ilk haftasında son şampiyon Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan, Tianhe Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi Guangzhou Evergrande, 19. dakikada Paulinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Burak Yılmaz sezona golle başladı - İZLE
TEK GOL BURAK'TAN GELDİ
İlk 11'de başladığı karşılaşmanın tamamında forma giyen Burak Yılmaz, 38. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda daha etkili gözüken Guangzhou Evergrande'de 87. dakikada bir gol daha bulan Paulinho, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Beijing Guoan'da Hejing Zhao 66. dakikada, Guangzhou Evergrande'de ise Zheng Zhi 81. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.