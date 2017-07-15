Burak Yılmaz Trabzon'a doğru

Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

BeinSports'un haberine göre; Bordo-mavili ekip bir süredir gündemde yer alan eski yıldızları Burak Yılmaz'ın transferi için resmi girişimlere başladı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'ın menajeri ile bir araya geldi ve transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.

Gelen ilk bilgilere göre Burak Yılmaz yıllık ücretinde indirime giderse yeniden Trabzonspor formasını giyecek. Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan yıldız santrfor senelik 8 milyon euro kazanıyor.

2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da çıktığı 75 maçta 55 gol atarak dikkat çekti.