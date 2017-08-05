Burak Yılmaz Trabzon'a geldi

Milli futbolcunun yarın resmi sözleşmeyi imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.
GECE TRABZON'A GEÇTİ
Çin’den 3 Ağustos Perşembe sabaha karşı İstanbul’a gelen golcü futbolcunun, dün gece geç saatlerde tarifeli uçakla Trabzon’a geçtiği öğrenildi.
Burak Yılmaz’ın yarın resmi sözleşme imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.
TRABZON'DA İZİN BİTİYOR
Trabzonspor’da 3 günlük izin yarın sona eriyor.
Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya’nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan bordo-mavili futbolcular, yarın akşam yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.