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Burak Yılmaz Trabzon'a geldi

Trabzonspor Kulübünün transfer ettiği milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon’a geldi.

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Burak Yılmaz Trabzon'a geldi

Milli futbolcunun yarın resmi sözleşmeyi imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

GECE TRABZON'A GEÇTİ

Çin’den 3 Ağustos Perşembe sabaha karşı İstanbul’a gelen golcü futbolcunun, dün gece geç saatlerde tarifeli uçakla Trabzon’a geçtiği öğrenildi.

Burak Yılmaz’ın yarın resmi sözleşme imzalaması ve bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

TRABZON'DA İZİN BİTİYOR

Trabzonspor’da 3 günlük izin yarın sona eriyor.

Kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde İspanya’nın Deportivo Alaves takımını 2-0 yendiği dostluk maçının ardından izne çıkan bordo-mavili futbolcular, yarın akşam yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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