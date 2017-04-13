Burak Yılmaz Trabzonspor'a dönmek istiyor

N’doye’a ek olarak Rodallega ile forvet güçlendi ama teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim kanadı, 50. yılda çok iddialı bir kadro kurmak istediği için yeni bir yıldız daha almakta kararlı.

Bunun için öne çıkan oyuncuların başında tanıdık bir isim, Burak Yılmaz geliyor.

Evet, Çin’de oynayan futbolcunun yıllık maliyeti hayli yüksek ama Trabzonspor bu iş için çeşitli formüller geliştiriyor.

BURAK DA GELMEK İSTİYOR

Çin ekibine ücreti yarı yarıya karşılama teklifi yapılacak, Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a gelme arzusu da bir koz olarak kullanılacak.

Daha önce aynı formayla krallık mutluluğu da yaşayan deneyimli golcü ile yapılacak görüşmeler, transferde belirleyici unsur olacak.