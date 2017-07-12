Burak Yılmaz Trabzonsporluları heyecanlandırdı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, ismi forvet adayları arasında geçen bordo-mavililerin eski golcüsü Burak Yılmaz taraftarları heyecanlandırdı.

HEM ACI VERİYORSUN HEM ÖZLENİYORSUN

Tecrübeli yıldız, sosyal medyada üzerine Trabzonspor'un yeni sezon forması giydirilmiş fotoğrafını ve kendisine yazılan "Eski sevgili gibisin, hem acı veriyorsun hem de özleniyorsun" paylaşımlarını beğenince, ortalık bayram yerine döndü.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki Burak, takımının Jiangsu Suning ile oynadığı karşılaşmada rakibine attığı tokat sebebiyle 5 maçtan men cezası almış, bu durum takımdan gönderileceği haberlerini gündeme getirmişti.