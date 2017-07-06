Burak Yılmaz'a 5 maç ceza

Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan takımında forma giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokat yüzünden 5 maç + 25 bin Çin yen'i para cezası aldı.

RAKİBİNE TOKAT ATMIŞTI

Jiangsu Suning maçının son dakikasında çıkan kavgaya karışan ve rakibi Li Ang'a tokat atan Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Li'nin Burak'ı sözlü olarak taciz ettiği, oyuncunun davranışlarının 'dinsel ırkçılık' içeriyor olabileceği vurgulanmıştı. Uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li'nin Burak'a 'Ancak domuz yersen gol atabilirsin' dediği belirtildi.