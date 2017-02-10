Burak Yılmaz'dan Mehmet Ekici'ye gel çağrısı

Karadeniz ekibinin kadro dışı bıraktığı ve Çin'e göndermek istediği Mehmet Ekici'ye sürpriz çağrı geldi.
Futbol yaşantısını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz'ın, Mehmet'in Çin'e gitmeyi düşünmesi halinde kendi kulüplerine gelmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.
ÇİN KULÜBÜ İSTİYOR
Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.
Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.
Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu.