Burak Yılmaz'dan Olcay Şahan paylaşımı

Burak Yılmaz, Olcay Şahan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda aldığı darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaşırken ''Kardeşim yaralı???'' ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kırmızı kart gören Olcay Şahan da, bu nedenle taraftarlarından özür dilediği bir mesaj paylaştı ve ''Öncelikle takımımı yalnız bıraktığım için herkesten özür dilerim. Sahadan çıkarken yaşadığım üzüntünün tek bir telafisi olabilirdi. O da takımızın galip gelmesiydi. Sahadaki kardeşlerim çok iyi savaştılar ve kazandılar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibin golünü atan Dame N'Doye ile de bir fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz, ''The best character'' ifadelerini kullandı. N'Doye, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımıın ilk golüne imza atmıştı. İşte Burak Yılmaz'ın maç sonundaki paylaşımı.