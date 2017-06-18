Çin Ligi'nin 13. haftasında Beijing Guoan sahasında Tianjin Teda'yı ağırladı.

Adı Beşiktaş'la anılmasına rağmen geçtiğimiz günlerde transfer haberleriyle ilgilenmediğini, sadece kulübüne odaklandığını açıklayan Burak Yılmaz, bu maçta attığı golle transfer dedikodularından etkilenmediğini kanıtladı.

BURAK YILMAZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Çekişmeli geçe mücadelenin 30. dakikasında milli futbolcu sahneye çıktı. Takım arkadaşı Lei Li'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Burak, rakibinin üzereinden şık bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Burak Yılmaz bu golle ligdeki 8. golüne imza atmış oldu. Maçın kalan bölümünde bir gol daha bulan Beijing Guoan mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı o gol:

Burak Yılmaz'dan şık kafa golü - İZLE