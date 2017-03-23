Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması

Milli yıldız Burak Yılmaz, Radyospor'da yayınlanan Özgür Sancar'la Spor Kazanı programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den transfer teklifi aldığını söyleyen golcü futbolcu, büyük konuşmak istemediğini ancak kısa vadede geri dönmeyi düşünmediğini belirtti.

"SAKATLIĞIM İYİ GİDİYOR"

Sakatlığının durumundan bahseden Burak; "Sakatlık süreci çok şükür iyi gidiyor biraz ağrılarım var ama en kısa zamanda sahalara döneceğim. Bu zaten tüm doktorların da bildiği gibi 3 hafta içerisinde sahalara döneceğim. Koşulara da başladım 3 gündür." dedi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDI MI?

Adı Trabzonspor ile anılan Burak Yılmaz; "Sayın başkanımız Muharrem Usta ve asbaşkanımız Ahmet Çubukçu ile daha dün konuştum. Kendileri ile transfer ya da bu tarz söylemlerle alakalı bir görüşmem olmadı. Sürekli görüşüyoruz, çok seviyorum onları ve camiayı. Problemler yaşanmış olsa da, Trabzonspor'la samimi ilişkilerimiz var. Transfer teklifi kabul etme veya etmeme diye bir şey yok. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. Hayat bu belli olmaz. Büyük konuşmak istemiyorum ama kısa vadede dönme gibi bir düşümce yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Türkiye'den teklif aldığını dile getiren golcü oyuncu; "Resmi teklif aldım Türkiye'den ama hiçbir kulübün adını söylemem. Menajerlerim de söylemeyecektir, şu anda dönmeyi düşünmüyorum. Transfer dönemlerinde ne olur bilinmez ama Çin'de mutluyum. Herhangi bir sıkıntım yok. Ocak ayında teklif almıştım Türkiye'den" dedi.