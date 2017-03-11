Burak Yılmaz yine attı - İZLE

Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olduktan sonra performansı düşen golcü oyuncu, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Ancak bu sezona fırtına gibi başlayan Burak Yılmaz, oynadığı ilk iki maçta hala formda olduğunu gösterdi.
Trabzonspor'un 50. yılındaki transfer listesinde adı bulunan A Milli futbolcu, ligin ilk maçında penaltıdan fileleri havalandırırken, bu haftayı da boş geçmedi.
2 MAÇTA 2 GOL
Ev sahibi ekip Guizhou Zhicheng, mücadelenin 23. dakikasında Festus Baise'nin attığı golle 1-0 öne geçerken bu gole karşılık Burak Yılmaz'dan geldi.
Golcü futbolcu 43. dakikada sağ kanatta defans arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ayak içi vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.
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SEZONA GOLLERLE BAŞLADI
Saat 10.30'da başlayan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca maç bu şekilde sona erdi.
Burak Yılmaz, Beijing Guoan'ın geçen hafta Guangzhou Evergrande'ye 2-1 yenildiği maçta da takımının tek golünü kaydetmişti. Yılmaz'ın Çin Ligi'nde bu sezon gol sayısı 2'ye yükseldi.