Bursa Akhisar'dan 5 yedi

Akhisar Belediyespor sezonun ikinci yarısında büyük düşüş yaşayan Bursaspor'u hezimete uğrattı.
AKHİSAR BURSA'YA YAKLAŞTI
Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 13'te Batalla'nın golüyle öne geçti: 0-1. 1 dakika sonra Olcan skora denge getirdi: 1-1. Beraberlik golünden sonra adeta şahlanan Ege temsilcisi 21'de Mustafa Yumlu, 24'te Cikalleshi ve 28'de Vaz Te'nin sayılarıyla ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.
77'de Olcan Adın kendisinin 2., takımının 5. golünü kaydederek skoru ilan etti: 5-1. Bu sonuçla Akhisar puanını 33'e yükseltirken, Bursaspor 35 puanda kaldı.