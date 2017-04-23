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Bursa Akhisar'dan 5 yedi

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.

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Bursa Akhisar'dan 5 yedi

Akhisar Belediyespor sezonun ikinci yarısında büyük düşüş yaşayan Bursaspor'u hezimete uğrattı.

AKHİSAR BURSA'YA YAKLAŞTI

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 13'te Batalla'nın golüyle öne geçti: 0-1. 1 dakika sonra Olcan skora denge getirdi: 1-1. Beraberlik golünden sonra adeta şahlanan Ege temsilcisi 21'de Mustafa Yumlu, 24'te Cikalleshi ve 28'de Vaz Te'nin sayılarıyla ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

77'de Olcan Adın kendisinin 2., takımının 5. golünü kaydederek skoru ilan etti: 5-1. Bu sonuçla Akhisar puanını 33'e yükseltirken, Bursaspor 35 puanda kaldı.

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