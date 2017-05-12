Bursa BB masa tenisinde şampiyon oldu

Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) düzenlediği ETTU Kadınlar Kupası finali rövanş maçında TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.



BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda yapılan rövanş maçı, büyük çekişmeye sahne oldu. Günün ilk müsabakasında TİGEM Spor'dan Zona Novikova, Bursa ekibinden Aleksandra Privalova'yı 11-13, 12-10, 7-11,11-8 ve 5-11'lik setlerle 3-2 yendi.



İkinci maçta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Melek Hu, TİGEM Spor'dan Cristina Alina Hırıcı ile karşı karşıya geldi. Melek Hu, ilk seti 11-9 kaybetse de ikinci ve üçüncü setleri 11-4, dördüncü seti ise 11-7'lik skorlarla kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.



Melek Hu'nun bu galibiyetiyle Bursa ekibi, şampiyonluğu garantiledi.



Üçüncü karşılaşma, Bursa ekibinden Simay Kulakçeken ile başkent temsilcisinden Duygu Koçak arasında oynandı. Simay, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada rakibini 11-1, 11-2 ve 11-5 yenerek takımını 2-1 öne geçirdi.



Dördüncü mücadeleye Aleksandra Privalova, belindeki sakatlık nedeniyle çıkmadı. Cristina Alina Hırıcı, 3-0 hükmen galip sayılınca TİGEM Spor skoru 2-2'ye getirdi.



Maçın 5. ve son mücadelesi Melek Hu ile Zona Novikova arasında yapıldı. Melek, rakibini 11-8, 11-5 ve 11-6'lık skorlarla mağlup etti. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, TİGEM Spor karşısında durumu 3-2'ye getirerek maçı kazandı.





Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk kupasını ETTU 2. Başkanı Cristinel Romanescu, ETTU Genel Sekreteri Pierre Kass ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi.