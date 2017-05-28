Bursa kendini ateşe attı

Bursaspor evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu, ateş hattından kurtulamadı. Yeşil-beyazlılar'ın ligin son haftasında Rizespor'un galip gelmesi halinde Trabzonspor deplasmanında mutlak kazanması gerecek.

BURSA ATEŞ HATTINDAN ÇIKAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Ligde kalma adına mutlak puan çıkarması gereken maça iyi başlayan Bursaspor çok geçmeden üstünlüğü yakaladı.

Orta sahada kapılan top sonrası kaleyi önüne alan Cristobal Jorquera ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla 16. dakikada takımını 1-0 öne taşıdı.

Devre tek golle son bulurken ikinci yarıya daha hareketli başlayan taraf Gençlerbirliği oldu. Orta sahada pas yüzdesini artıran başkent ekibi rakip defans önünde açık aradı. Bursaspor ise ani ataklarda ikinci golü bularak iyice rahatlamak için fırsat kolladı.

Dakikalar 72’yi gösterirken Gençlerbirliği skoru eşitledi. Ceza alanında sol çaprazda Uğur Çiftçi'nin pasıyla topla buluşan Tokelo Rantie'nin bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda top Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu.

SON DAKİKADA YIKILDI

Kalan dakikalarda Bursaspor galibiyet için yüklendi ancak açık alan bırakmayan Gençlerbirliği savunması gole geçit vermedi. Defans hattında risk alan Bursaspor duraklama anlarında kalesinde golü gördü. 90+3'te hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanattan Milinkovic'in pasını boş kale önünde asiste çeviren Kamal Issah maçın da skorunu belirledi: 1-2.

Son düdükle birlikte Çaykur Rizespor'un da Osmanlıspor karşısında galip gelmesiyle lige veda edecek son takım 34. haftada netleşecek