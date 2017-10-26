Bursa penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, TFF 3. Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor'u penaltı atışları sonunda eleyerek 5. tura yükseldi.
PENALTILAR SONUNDA 4-2 KAZANDI
Cebeci İnönü Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 bitti. TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Bursaspor, adını bir üst tura yazdırdı.
Süper Lig temsilcisi Bursaspor'da Jorquera, Titi, Kubilay Kanatsızkuş ve Furkan Soyalp penaltıyı gole çevirirken, Sinan Bakış topu dışarı gönderdi. Yeni Altındağ Belediyespor'da Oktay Kancı ve Burhanettin Çakırefe penaltı atışlarında topu filelere gönderdi. Başkent ekibinde Hüseyin Korkmaz ve Yalçın Eycan Kaya'nın kullandığı penaltı atışlarında Bursaspor kalecisi gole izin vermedi.