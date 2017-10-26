Bursa penaltılarla turladı

1 Caner Erkin'in cezası belli oldu PFDK, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi.

2 Rooney'ye bank boyama cezası Everton'ın golcü futbolcusu Rooney, alkollü araç kullandığı için parklarda bank boyama cezası aldı.

3 İstatistiklere göre Jahovic Avrupa'nın zirvesinde Göztepe formasıyla 11 gol atan Jahovic, takımına yaptığı katkıyla birçok yıldız oyuncuyu geride bıraktı.

4 Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

5 Dursun Özbek: 3 yıl daha başkanlık yapacağım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha yapacak çok işinin olduğunu ve mayıs ayındaki seçimde başkanlığa aday olacağını söyledi.

6 Aykut Kocaman: İlk yarıda G.Saray'ı geçebiliriz Aykut Kocaman, lider Galatasaray ile aralarında 8 puan fark olmasına rağmen yine iddialı konuştu.

7 Asamoah için F.Bahçe de teklif yapacak Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Asamoah için Fenerbahçe de devreye girdi.

8 TFF artık görüntülerden de ceza verecek TFF, görüntülerden ceza vermek için talimatnamede değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

9 Cüneyt Çakır derbideki tartışmalı pozisyonları yorumladı 0-0 sona eren derbi sonrası bir toplantı yapan Cüneyt Çakır ve ekibi, Denayer'i oyundan atmayarak hata yaptıklarını söylediler.